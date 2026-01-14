Достижения.рф

В Перми ребёнок попал в больницу после того, как на него рухнула глыба льда

Фото: Istock/OlgaKorica

В Перми глыба льда упала с крыши дома на ребёнка. Об этом информирует СУ СК России по региону.



Происшествие случилось 1 января в Мотовилихинском районе. По предварительным сведениям, с кровли многоквартирного дома сошёл пласт снега и льда. Получившего травмы школьника доставили в больницу. Актуальной информации о состоянии пострадавшего на текущий момент нет.

Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователь осмотрел место происшествия. Сейчас оперативные сотрудники опрашивают очевидцев и работников управляющей компании, которая обслуживает дом. Они выясняют все детали и обстоятельства инцидента.

Ольга Щелокова

