В Перми ребёнок попал в больницу после того, как на него рухнула глыба льда
В Перми глыба льда упала с крыши дома на ребёнка. Об этом информирует СУ СК России по региону.
Происшествие случилось 1 января в Мотовилихинском районе. По предварительным сведениям, с кровли многоквартирного дома сошёл пласт снега и льда. Получившего травмы школьника доставили в больницу. Актуальной информации о состоянии пострадавшего на текущий момент нет.
Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователь осмотрел место происшествия. Сейчас оперативные сотрудники опрашивают очевидцев и работников управляющей компании, которая обслуживает дом. Они выясняют все детали и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось о происшествии в Сургуте, где отец окунул годовалого сына в прорубь в 30-градусный мороз.
