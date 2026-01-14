В Перми ребёнок попал в больницу после того, как на него рухнула глыба льда

14 января 2026, 18:08

В Перми ребёнок пострадал от падения льда с крыши, возбуждено уголовное дело

Фото: Istock/OlgaKorica

В Перми глыба льда упала с крыши дома на ребёнка. Об этом информирует СУ СК России по региону.