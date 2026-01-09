Мальчик сломал два позвонка, катаясь на ледяной горке в российском регионе

09 января 2026, 18:13

В Челябинской области мальчик сломал два позвонка, прокатившись с горки

Фото: iStock/Akchamczuk

В Челябинской области шестиклассник сломал два позвонка во время катания на ледяной горке. Об этом пишут местные Telegram-каналы.