Мальчик сломал два позвонка, катаясь на ледяной горке в российском регионе
В Челябинской области шестиклассник сломал два позвонка во время катания на ледяной горке. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
1 января в поселке Новосинеглазово произошел несчастный случай. Дети катались с горки, держась друг за друга. В процессе спуска один из мальчиков неудачно упал и не смог самостоятельно подняться.
Из-за продолжительных праздничных выходных мать пострадавшего столкнулась с проблемой поиска медицинской помощи. Сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) удалось только в областной больнице, где было обнаружено компрессионное повреждение двух позвонков.
После обследования ребенка госпитализировали. Ему предстоит пройти курс вытяжения позвоночника. Для реабилитации, которая продлится полгода, школьнику необходим специальный корсет. Родители объявили сбор средств на его приобретение.
