Жители Новосибирска пожаловались на незаконный снегоотвал
Жители новосибирского микрорайона МЖК «Восточный» пожаловались на появление незаконного снегоотвала на берегу озера Собачье, где планируется обустроить парковую зону.
По данным Om1 Новосибирск, впервые снегоотвал заметили еще в 2025 году. Тогда к проблеме привлекли внимание администрации Октябрьского района. Власти выявили виновника и наказали его. Однако ситуация повторилась.
«Последний раз спецтехника сгребала снег к снегоотвалу 20 февраля. Снегоотвал находится прямо над родниковым озером, вокруг которого планируется создание парка для жителей МЖК. В прошлом году снегоотвал растаял весной и стёк в озеро», — отметил местный житель.
Люди обеспокоены возможностью разрушения зелёной зоны массами воды, которая будет стекать из-под тающего снегоотвала. Напомним, здесь планируют организовать парк «Лазурный». На территории уже обустроили вход, дорожки, лавочки и урны.