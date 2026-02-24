Жители Новосибирска пожаловались на незаконный снегоотвал

24 февраля 2026, 12:43

Фото: iStock/Anton Novikov

Жители новосибирского микрорайона МЖК «Восточный» пожаловались на появление незаконного снегоотвала на берегу озера Собачье, где планируется обустроить парковую зону.





По данным Om1 Новосибирск, впервые снегоотвал заметили еще в 2025 году. Тогда к проблеме привлекли внимание администрации Октябрьского района. Власти выявили виновника и наказали его. Однако ситуация повторилась.





«Последний раз спецтехника сгребала снег к снегоотвалу 20 февраля. Снегоотвал находится прямо над родниковым озером, вокруг которого планируется создание парка для жителей МЖК. В прошлом году снегоотвал растаял весной и стёк в озеро», — отметил местный житель.