На уборку дорог Подмосковья от снега и льда вывели около 550 спецмашин

24 февраля 2026, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 550 единиц спецтехники Мосавтодора участвуют в уборке снега на региональных дорогах Московской области и обработке их от наледи. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Глава министерства Марат Сибатулин отметил, что при необходимости число спецмашин увеличат. Особое внимание уделяется уборке маршрутов общественного транспорта.





«Специалисты следят за ситуацией с проездом автобусов, в том числе на территории жилых комплексов региона, и проводят необходимые работы», — сказал Марат Сибатулин.