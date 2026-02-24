На уборку дорог Подмосковья от снега и льда вывели около 550 спецмашин
Около 550 единиц спецтехники Мосавтодора участвуют в уборке снега на региональных дорогах Московской области и обработке их от наледи. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Глава министерства Марат Сибатулин отметил, что при необходимости число спецмашин увеличат. Особое внимание уделяется уборке маршрутов общественного транспорта.
«Специалисты следят за ситуацией с проездом автобусов, в том числе на территории жилых комплексов региона, и проводят необходимые работы», — сказал Марат Сибатулин.В министерстве также отметили, что неправильно припаркованные автомобили, мешающие уборке снега, увозят на штрафные стоянки. Например, на Тенистом бульваре в Мытищах эвакуировали шесть машин.