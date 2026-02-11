Жители Новосибирска пожаловались на тротуары, покрывшиеся снежной кашей
В Новосибирске из-за резкого потепления на пешеходных зонах образовалась непроходимая снежная каша. Местные жители жалуются, что по улицам города невозможно передвигаться пешком.
По данным Om1 Новосибирск, проблема наблюдается в центре Новосибирска, левом и правом берегах.
«Ходить невозможно. Глубокая каша. Снег чистят только верхнюю часть слегка. За всю зиму накопился значительный слой. До этого был толстый слой укатанного машинами снега, хотя это пешеходная зона, замечу! А со вчерашнего дня всё растаяло и стало такой кашей», — рассказала местная жительница.
При этом она отметила, что сотрудники коммунальных служб тщательнее чистят снег там, где машины по тротуарам не ездят. А некоторые пешеходные вынуждены были чистить сами жители.
Некоторые люди также пожаловались на использование реагентов. Отмечается, что тротуар по ул. Обская за всю зиму ни разу не чистили, но щедро посыпали солью и песком, после чего образовалась «непролазная каша», по которой невозможно идти.
В администрации Октябрьского района приняли замечания по уборке территории и передали их в МКУ «Октябрьское» для устранения нарушений.