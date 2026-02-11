В Кузбассе почти 1,7 тыс. домов оказались опасными для жителей из-за снега

11 февраля 2026, 11:00

Фото: iStock/z1b

Госжилинспекция Кузбасса проверила качество уборки снега в трех тысячах многоквартирных домах. Нарушения выявили в 1648 из них, сообщили в ведомстве.





По данным VSE42.RU, выяснилось, что в ряде домов крыши, внутридворовые подъезды и дворы оказались не очищены от снега и наледи, что создает прямую опасность для жителей.





«К управляющим компаниям уже применяются санкции — от предупреждений до крупных штрафов», — говорится в сообщении.

«С начала зимы проверено уже 8 815 домов и выявлено более 2,9 тысяч нарушений», — отметили в Госжилинспекции Кузбасса.