В Кузбассе почти 1,7 тыс. домов оказались опасными для жителей из-за снега
Госжилинспекция Кузбасса проверила качество уборки снега в трех тысячах многоквартирных домах. Нарушения выявили в 1648 из них, сообщили в ведомстве.
По данным VSE42.RU, выяснилось, что в ряде домов крыши, внутридворовые подъезды и дворы оказались не очищены от снега и наледи, что создает прямую опасность для жителей.
«К управляющим компаниям уже применяются санкции — от предупреждений до крупных штрафов», — говорится в сообщении.
Так, в Прокопьевске УК «ЖХ» оштрафовали на 25 тысяч рублей, а в Юрге компания и её директор получили штраф в размере 450 000 рублей за нарушения сразу на трех адресах, пишет «Сiбдепо».
«С начала зимы проверено уже 8 815 домов и выявлено более 2,9 тысяч нарушений», — отметили в Госжилинспекции Кузбасса.
Инспекторы продолжат проверки качества уборки снега и наледи в многоквартирных жилых домах по всему региону.