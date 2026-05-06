Жители Новосибирска раскритиковали благоустройство газонов в городе

06 мая 2026, 16:36

В Новосибирске местные жители обратились с жалобой в муниципалитет из-за некачественной реализации программы по восстановлению газонов на улице Дмитрия Донского.





По данным Om1 Новосибирск, вместо зеленых насаждений и газона на территории красуется затвердевший грунт с глубокими бороздами. Местная жительница рассказала, что проведенные работы только ухудшили состояние.





«Осенью на газоны вдоль проезжей части завезли грунт, однако при этом не были учтены проблемы с бордюрным камнем: в ряде мест он отсутствует, а где установлен — находится на одном уровне с землей или ниже. Из-за поздних сроков работ растительность не успела укорениться», — отметила женщина.