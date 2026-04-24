В Ленинском округе ищут подрядчика на благоустройство Тимоховского парка
Тимоховский парк планируют благоустроить в городе Видное Ленинского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение об этом опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит благоустроить территорию парка общей площадью свыше трёх с половиной гектаров, расположенного в микрорайоне Солнечный», — говорится в сообщении.Работы проведут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» за счёт бюджетов региона и округа. Завершить благоустройство планируется в текущем году.
Начальная стоимость лота составляет 209 миллионов 590 тысяч 422 рублей 80 копеек. Заявки принимаются до 30 апреля.