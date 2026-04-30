Благоустройство лесопарка «Супонево» в Одинцове завершат в конце августа

30 апреля 2026, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Лесопарк «Супонево» общей площадью 36 гектаров, расположенный на территории Одинцовского округа, благоустраивают. Работы планируют завершить до конца августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.





Посетителям обновлённого парка будет доступна современная инфраструктура для активного и спокойного отдыха.





«В лесопарке обустроят пешеходные и велодорожки, лыжную трассу, скейт-парк, спортивные и детские площадки, установят лавочки, урны, системы освещения и видеонаблюдения», — говорится в сообщении.