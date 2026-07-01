Жители Новосибирска требуют более жесткого контроля за электросамокатами
Жители Новосибирска все чаще выражают недовольство работой сервисов аренды электросамокатов и требуют организовать более жесткий контроль за их использованием.
По данным Om1 Новосибирск, водители, в том числе дети, не соблюдают скоростной режим при езде по тротуарам и создают угрозу пешеходам. Кроме того, самокаты часто паркуют в неположенных для этого местах, что затрудняет передвижение.
Новосибирцы требуют от местных властей объяснить, почему не исполняется постановление о СИМ, контроль за которым возложен на мэрию. В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса администрации сообщили, что специалистам потребуется некоторое время для подготовки ответа. Однако будут ли приняты необходимые меры в ведомстве не уточнили.
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