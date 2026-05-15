Жители Новосибирска требуют закрыть «вечную» ярмарку у храма Ефросиньи Полоцкой

15 мая 2026, 12:45

Фото: iStock/kasto80

Жители Новосибирска жалуются на ярмарку, которую развернули в 2023 году на территории у входа в православный храм Ефросиньи Полоцкой. Люди просят местные власти не продлевать разрешение на действие рынка.





В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска пояснили, что ярмарка работает согласно постановлению мэра города. Там уточнили, что организатор может осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. Тем временем новосибирцы недовольны тем, что до церкви путь лежит через ряды торговцев.





«Фрукты, мясо, рыба, всякие шаурмячные. Все без холодильников. Запах соответственный. Почему бы не сделать открытую площадь с деревьями, как было ещё в нулевых? Никто там не торговал, было чисто и представительно. Назвали ярмаркой, а по факту — вонючий базар. Вечный мусор и грязь», — сказал житель города в беседе с Om1 Новосибирск.