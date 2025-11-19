Жители Новосибирска устроили митинг из-за неисправных лифтов
Жильцы 24-этажного дома № 162 по улице Петухова в Новосибирске вышли на митинг из-за плохого состояния лифтов.
По данным Om1 Новосибирск, новосибирцы жалуются, что лифтовое оборудование в их доме регулярно выходит из строя, а также не способны обслуживать всех жителей. Они требуют полностью заменить лифты в четвёртом, пятом и шестом подъездах.
«Когда мы проходили приёмку квартиры, лифт скрежетал, поднимался очень медленно, двери закрывались с задержкой. Тогда прораб и представители УК шутками отмахивались: мол, лифты проходят обкатку. Однако спустя два года эксплуатации они ежедневно останавливаются и застревают», — рассказала жительница дома.
После этого провели ремонт основных узлов, сменили обслуживающую организацию, установили модуль для параллельной работы. Однако все эти действия оказались бесполезными.
По утрам у лифтов формируются очереди, а взрослые боятся отправлять детей одних, поскольку кабинка в любой момент может остановиться, а связи внутри нет.
Жильцы также испытывают проблемы с подъёмом мебели и доставкой продуктов, поскольку курьеры отказываются подниматься на верхние этажи, а врачи скорой помощи вынуждены пользоваться лестницами.