Жители Новосибирска устроили митинг из-за неисправных лифтов

19 ноября 2025, 18:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Жильцы 24-этажного дома № 162 по улице Петухова в Новосибирске вышли на митинг из-за плохого состояния лифтов.





По данным Om1 Новосибирск, новосибирцы жалуются, что лифтовое оборудование в их доме регулярно выходит из строя, а также не способны обслуживать всех жителей. Они требуют полностью заменить лифты в четвёртом, пятом и шестом подъездах.





«Когда мы проходили приёмку квартиры, лифт скрежетал, поднимался очень медленно, двери закрывались с задержкой. Тогда прораб и представители УК шутками отмахивались: мол, лифты проходят обкатку. Однако спустя два года эксплуатации они ежедневно останавливаются и застревают», — рассказала жительница дома.