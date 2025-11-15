На Майдан вышли митингующие против коррупции и Зеленского
На киевском Майдане прошли митингующие против коррупции и Зеленского
На Майдане Независимости в Киеве прошёл митинг против коррупции и Владимира Зеленского.
По данным украинских СМИ, в акции участвовали около 100 человек. Они держали плакаты с надписью «Зеленский — преступник» и требовали его отставки. Митингующие предъявляли антикоррупционные требования.
Ранее власти Венгрии заявляли, что будут препятствовать попыткам ускоренного вхождения «украинской мафии» в ЕС.
Их позиция связывается с выявленным коррупционным скандалом и нежеланием Будапешта поддерживать продвижение Украины в европейские структуры.
