В Татарстане завели дело после взрыва газа в гараже
В Набережных Челнах произошел взрыв в гаражном кооперативе. Инцидент случился во время приготовления пищи с использованием газового баллона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Татарстану.
Пострадавшие, все иностранные граждане, самостоятельно обратились в больницу скорой медицинской помощи. Один из них находится в тяжелом состоянии с травмой головы. Четверо других получили ожоги. Следователи завели уголовное дело. Разрушений конструкций в результате происшествия не зафиксировано. Ведется дальнейшее расследование.
