В Татарстане завели дело после взрыва газа в гараже

10 ноября 2025, 12:59

Фото: iStock/bajker

В Набережных Челнах произошел взрыв в гаражном кооперативе. Инцидент случился во время приготовления пищи с использованием газового баллона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Татарстану.