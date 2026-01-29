Жители Новосибирска высказались против казино в городе

29 января 2026, 19:06

Фото: iStock/Bet_Noire

Большинство новосибирцев высказались против появления казино в городе. Такие данные получило издание Om1 Новосибирск, изучив результаты опроса горожан.





Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Минфин предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть вариант разрешения онлайн-казино. Предполагается, что деятельность может облагаться налогом в 30%, что, по оценкам, способно приносить бюджету порядка 100 млрд рублей ежегодно.





«77% участников опроса считают, что появление казино в Новосибирске "усилит социальные проблемы". Лишь 15% поддержали идею, полагая, что она "привлечёт инвестиции и туристов". Ещё 8% затруднились с ответом», — приводит Om1 Новосибирск полученные данные.