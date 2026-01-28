В Москве арестовали мужчину за плевки и маты в метро после проигрыша в казино
Москвича арестовали на 10 суток за агрессивное поведение в метро после проигрыша в казино. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл 25 января на станции «Калужская». Как следует из материалов суда, мужчина громко ругался матом, плевался и демонстрировал пассажирам неприличные жесты, ведя себя при этом агрессивно. На замечания окружающих он не реагировал, после чего его задержали сотрудники полиции.
В ходе разбирательства москвич пояснил, что находился в плохом эмоциональном состоянии из-за проигрыша в казино. Вину он признал полностью.
Суд квалифицировал его действия как мелкое хулиганство и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Мужчину отправили в спецприёмник.
