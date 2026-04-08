Жители Новосибирска возмутились мягкими санкциями властей против СИМ
В Новосибирске утвердили новые правила размещения и использования средств индивидуальной мобильности. Однако многие жители считают необходимым вовсе запретить использование электросамокатов в черте города.
Так, власти Новосибирска ограничили скорость передвижения СИМ до 15 км/ч, а на велодорожках — до 20 км/ч. Ими запрещено пользоваться с 22:00 до 7:00, определили места, где движение самокатов вовсе запрещено, а также места для парковки.
Техника в обязательном порядке должна быть оборудована тормозами, освещением, светоотражателями, звуковым сигналом, GPS-модулем и системой ограничения скорости.
Однако многие жители Новосибирска считают, что электросамокаты должны полностью исчезнуть с городских улиц, пишет Om1 Новосибирск. Люди жалуются в соцсетях, что из-за СИМ страшно ходить по тротуарам, поскольку они часто создают аварийные ситуации.
