В Котельниках запретили аренду электросамокатов

02 апреля 2026, 18:17

На всей территории Котельников полностью запретили аренду электросамокатов. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Соболев.





Решение о запрете проката средств индивидуальной мобильности приняла Комиссия по безопасности дорожного движения муниципалитета. Перед этим ситуацию обсудили на совещании с участием операторов СИМ и сотрудниками ГИБДД.

«Улично-дорожная сеть округа не приспособлена для средств индивидуальной мобильности. Персонал операторов не справляется с работой на земле. Часто самокаты брошены, порядок не наводится. Операторы не могут обеспечить должный контроль за соблюдением дорожной безопасности арендаторами. Дети берут самокаты без контроля взрослых, а многие катаются вдвоём. Всё это создаёт угрозу жизни и здоровья самих пользователей и окружающих», – написал глава Соболев в своём канале в мессенджере MAX.