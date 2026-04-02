В Котельниках запретили аренду электросамокатов
На всей территории Котельников полностью запретили аренду электросамокатов. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Соболев.
Решение о запрете проката средств индивидуальной мобильности приняла Комиссия по безопасности дорожного движения муниципалитета. Перед этим ситуацию обсудили на совещании с участием операторов СИМ и сотрудниками ГИБДД.
«Улично-дорожная сеть округа не приспособлена для средств индивидуальной мобильности. Персонал операторов не справляется с работой на земле. Часто самокаты брошены, порядок не наводится. Операторы не могут обеспечить должный контроль за соблюдением дорожной безопасности арендаторами. Дети берут самокаты без контроля взрослых, а многие катаются вдвоём. Всё это создаёт угрозу жизни и здоровья самих пользователей и окружающих», – написал глава Соболев в своём канале в мессенджере MAX.Он добавил, что до 4 апреля операторы должны вывезти все самокаты из города и расширить «красную зону» на весь муниципалитет.
Комиссия по безопасности может рассмотреть возможность возобновить работу, только если оператор представит конкретное предложение, учитывающее все замечания и обеспечивающее безопасность, заключил Соболев.
Ранее сообщалось, что работу компаний кикшеринга, предоставляющих в прокат электросамокаты, заблокировали в городском округе Люберцы.