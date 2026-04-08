В Новосибирске школьницы на электросамокате влетели в коляску с младенцем
В Новосибирске полиция проведёт проверку после того, как две школьницы на электросамокате врезались в коляску с маленькой девочкой.
Как сообщили RT в областном УМВД, инцидент произошёл на тротуаре. Несовершеннолетние ехали на самокате на полном ходу и не успели затормозить перед коляской.
Удар пришёлся в переднюю часть люльки, где находился ребёнок. Мать девочки рассказала, что дочку спасли ремни безопасности — малышка осталась пристёгнутой и не получила травм. Сама женщина не пострадала.
Однако коляска серьёзно повреждена: у неё сломалось колесо, а на пластике появилась трещина. На текущий момент возраст тех, кто ехал на самокате, остаётся неизвестным. Правоохранители устанавливают личности школьниц и обстоятельства поездки.
Ранее стало известно, что в Москве две девочки заплатят 100 тысяч рублей за то, что сбили пенсионера на самокате.
Читайте также: