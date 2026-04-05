Самокатчицы в Москве снесли пенсионера

На сбивших пенсионера самокатчиц в Москве завели уголовное дело
Фото: istockphoto/blinow61

В Москве возбудили уголовное дело после того, как несовершеннолетние девушки на электросамокате сбили пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.



Инцидент получил широкий резонанс в соцсетях. Следствие ведется по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, исполнение поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее жилой дом с людьми рухнул в Махачкале, и это сняли на видео.

Никита Кротов

