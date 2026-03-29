Жители одного российского региона могут начать пить воду с керосином
В Ивановской области сохраняется риск попадания авиатоплива в водопроводную воду после крушения самолёта Ан-22.
Как сообщает Telegram-канал Mash, обломки воздушного судна до сих пор полностью не подняли из Уводьского водохранилища. Местные жители жалуются на радужные пятна на поверхности и резкий химический запах.
Катастрофа произошла 9 декабря 2025 года. Экипаж сумел отвести падающий борт от жилых домов к воде. Однако до настоящего времени достали лишь часть обломков, тогда как двигатели остаются на дне.
Население также выражает обеспокоенность возможным попаданием в воду «жидкости И» — противокристаллизационной добавки к топливу, предотвращающей его замерзание при низких температурах. Сейчас на водохранилище установили защитные барьеры, а контроль за водозаборными сооружениями усилили.
