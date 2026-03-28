Пьяный россиянин устроил дебош в салоне самолёта и сорвал вылет из Турции в Москву
Полиция задержала российского туриста за неадекватное поведение на борту самолёта, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Москву. Из-за инцидента вылет рейса в Шереметьево задержали почти на два часа, пишет Telegram-канал SHOT.
Одна из россиянок, которая стала свидетелем происходящего, объяснила, что самолёт «стартовал» в Шарм-эль-Шейхе 27 марта. Маршрут лежал транзитом через Анталью до московского аэропорта Шереметьево. Однако на борту рейса 2S11 авиакомпании Southwind Airlines возник конфликт.
Один пассажир начал употреблять алкоголь ещё в египетском аэропорту. Через некоторое время люди заметили, что он ведет себя вызывающе. Когда лайнер находился на взлётно-посадочной полосе в Анталье, мужчина стал громко нецензурно браниться и выкрикивать «Салам алейкум».
Командир воздушного судна прервал взлёт, и стюарды попытались успокоить дебошира, но безуспешно. На борт поднялись полицейские, которые вывели пассажира из самолёта и задержали его для разбирательства. Туристам пришлось ждать вылета около двух часов.
