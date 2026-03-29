Пулково временно не принимает и не выпускает самолеты

Аэропорт Пулково приостановил работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, меры носят временные характер и были приняты для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент выпуск и прием самолетов в воздушной гавани не осуществляется.

«Пулково, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.
Причины введения ограничений и сроки их действия он не назвал.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов и часть отменили. Еще несколько самолетов отправили на запасные аэродромы.
Лидия Пономарева

