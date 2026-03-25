Почти 70 человек погибли в результате крушения военного самолета в Колумбии
Жертвами авиакатастрофы военно‑транспортного самолета C-130 Hercules в Колумбии стали 69 человек, 57 солдат и офицеров получили ранения. Об этом заявили в генеральном командовании вооруженных сил страны.
Ранее мэр муниципалитета Пуэрто‑Легисамо Луис Эмилио Бустос сообщал о 68 погибших. Согласно официальному сообщению, на борту находились 126 человек, среди которых 113 – военнослужащие регулярной армии.
Авиакатастрофа произошла в понедельник 23 марта. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета из Пуэрто‑Легисамо. По информации военных, воздушное судно следовало в Пуэрто‑Асис и упало примерно в 1,5 километрах от аэродрома. Причины трагедии пока не установлены.
