Жители Петербурга оказались самыми активными пользователями курьерских служб
Минувшим летом россияне отправили на 6,5% больше посылок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пиковым днём по количеству отправлений стал 15 июня — День России.
Жители Санкт-Петербурга оказались среди самых активных пользователей курьерских служб. В их посылках находились не только привычные вещи, но и довольно экзотические предметы. Лидером среди категорий отправлений в Северной столице традиционно стала одежда и обувь. В пятерку самых популярных категорий также вошли бытовая техника и электроника, товары для красоты и ухода, документы и подарки с сувенирами, сообщает «Петербургский дневник».
Среди множества стандартных коробок эксперты выделили необычные вещи, отправленные из Петербурга в другие регионы и страны: конструктор в виде классического советского панельного дома, зонт в форме кочана капусты, магнитный настольный гусь, сувенирное яйцо в стиле Фаберже, а также наборы знаменитой петербургской акварели «Белые ночи».
В общероссийском рейтинге городов-отправителей Санкт-Петербург и Москва сохраняют лидерство. В пятерку самых активных также вошли Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Наиболее часто посылки из Петербурга направлялись в Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.
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