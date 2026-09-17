Жители Петербурга оказались самыми активными пользователями курьерских служб

17 сентября 2026, 16:12

Фото: iStock/Kyrylo Syvun

Минувшим летом россияне отправили на 6,5% больше посылок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пиковым днём по количеству отправлений стал 15 июня — День России.