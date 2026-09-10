Жители Подмосковья оформили более десяти тысяч разрешений на парковку

10 сентября 2026, 15:54

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Более десяти тысяч раз воспользовались жители Московской области услугой по оформлению и продлению разрешений на парковку на региональном госпортале с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Право бесплатно пользоваться платными парковками Московской области имеют резиденты, оформившее разрешение, владельцы электромобилей, а также члены многодетных семей и семей с приёмными детьми.





«Услуга размещена в разделе «Гражданам», подразделе «Прочее», вкладке «Транспорт». Для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Интегрированный в услугу искусственный интеллект сразу проверит прикреплённые файлы, так что неподходящие можно заменить до отправки заявления», — говорится в сообщении.