Жители Сибири при выборе подработки хотят самостоятельно управлять занятостью

10 сентября 2026, 15:47

Фото: iStock/Elena Perova

Почти треть (27%) жителей Южного федерального округа осенью текущего года ищут разовые подработки с занятостью до восьми часов и оплатой в размере пяти тысяч рублей за смену. Такие данные приводят эксперты «Авито Подработки» и «Авито Рекламы» по итогам опроса.





Как сообщает Om1 Новосибирск, 27% потенциальных исполнителей выбирают сборку и упаковку заказов, 22% готовы работать в торговом зале, 19% хотят доставлять заказы, а 10% не против работать с продуктами и готовой едой.



Люди при выборе подработки в основном ориентируются на приближенность к дому, возможность совмещения с учебой или основной работой, отсутствие требований опыта и свободный график. По словам старшего директора сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрия Королева, осенью исполнители особенно ценят возможность самостоятельно управлять своей занятостью.





«Для бизнеса это означает необходимость предлагать понятные и гибкие форматы, которые можно быстро встроить в повседневный график человека. Платформенная занятость как раз позволяет одновременно учитывать потребности бизнеса и запрос исполнителей на свободу выбора», — пояснил Королев.