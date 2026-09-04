Жители Подмосковья подали с начала года более 30 тыс. онлайн-заявок на соцпомощь
Свыше 30 тысяч заявлений на получение государственной социальной помощи подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Получателями выплаты могут стать люди льготных категорий с низким доходом: многодетные, одинокие пенсионеры, ветераны и пр.
«Для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и приложить сканы документов. Файлы сразу проверит искусственный интеллект и если обнаружит ошибку, её можно будет исправить до отправки заявления», — говорится в сообщении.Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Поддержка», вкладке «Помощь в сложных ситуациях».