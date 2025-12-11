Жители Петербурга сообщают о сбоях в работе мобильного интернета
В Санкт-Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Из них следует, что всего за сутки поступило более 2,1 тысячи жалоб, а за час — порядка 300. Пользователи массово сообщают о том, что невозможно воспользоваться браузерами и мессенджерами. До этого они писали о неполадках три дня назад, 8 декабря.
Вчера, 10 декабря, мобильный интернет в целях безопасности ограничили в Смоленской области. Тогда губернатор Василий Анохин отметил, что сроки восстановления его работы неизвестны.
Читайте также: