Жители подмосковных ЖК посетили семейные новогодние мероприятия

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Жители жилых комплексов Московской области отметили зимние выходные на семейных новогодних праздниках. Мероприятия проводились в трёх микрорайонах группы «Самолёт»: «Прибрежный парк», «Пригород Лесное» и «Горки парк», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Дед Мороз и Снегурочка развлекали жителей. Взрослые и дети участвовали в конкурсах и водили хороводы. Чтобы согреться и перекусить, участникам мероприятия предложили чай, глинтвейн, пирожки, сосиски в тесте, имбирные пряники, творожные кольца и маффины. В ближайшие дни новогодние праздники пройдут и в других районах застройщика.
В жилом комплексе «Пригород Лесное» во время празднования была организована не только развлекательная программа и мастер-классы, но и открылась ярмарка, где жители могли приобрести изделия ручной работы. ЖК «Пригород Лесное» находится в семи километрах от МКАД по Каширскому шоссе.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Жилой комплекс «Прибрежный Парк» расположен в городском округе Домодедово недалеко от музея-заповедника Горки Ленинские и реки Пахра. На сегодняшний день здесь построено 16 жилых корпусов и детский сад на 300 мест. Ещё два детских сада и школа на 1650 мест планируется сдать в эксплуатацию до 2026 года.
Жилой комплекс «Горки Парк» строится в Ленинском городском округе. Кроме жилых домов, на его территории будут построены шесть детских садов на 1800 мест, три школы для 3700 учеников, физкультурно-оздоровительный центр и поликлиника.
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Дайана Хусинова