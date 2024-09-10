Жители Московской области должны сообщать о повреждении пунктов геодезических знаков

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
1 сентября 2024 года в силу вступили новые правила, которые обязывают владельцев объектов недвижимости, на которых расположены геодезические пункты, а также лиц, занимающихся геодезическими и картографическими работами, информировать ППК «Роскадастр» о любых повреждениях или уничтожении этих пунктов в течение 15 дней после обнаружения, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Приказ Росреестра № П/0081/24 от 27 марта 2024 года, регулирующий этот процесс, будет действовать до 1 сентября 2030 года.
На территории Московской области находится более 2 200 государственных геодезических пунктов. За первое полугодие 2024 года Управление Росреестра по Московской области провело обследование состояния 204 геодезических пунктов и внесло информацию о 33 охранных зонах геодезических пунктов в Единый государственный реестр недвижимости.
Поскольку большая часть геодезического пункта обычно находится под землёй, граждане могут не заметить его или не понять, что это именно он. Поэтому причинами потери или повреждения таких объектов часто становятся обычная хозяйственная деятельность или вандализм.
Для проверки наличия геодезического пункта на вашем участке вы можете запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости через МФЦ или сайт Росреестра или уточнить информацию по кадастровому номеру в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» на сайте Росреестра. Если пункт повреждён или уничтожен, необходимо сообщить об этом в ППК «Роскадастр». Это можно сделать лично, отправить заявление на почту, а также через электронную почту или через специальный раздел на сайте ведомства.
Следует помнить, что закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа для граждан, должностных и юридических лиц за повреждение или уничтожение геодезического пункта.
В России хотят сделать «музыкальные» дороги
В Подмосковье разрешили не платить за вывоз ТКО с заброшенных участков
В Московской области к земельным услугам были подключены сервисы предварительной проверки
На территории Московской области находится более 2 200 государственных геодезических пунктов. За первое полугодие 2024 года Управление Росреестра по Московской области провело обследование состояния 204 геодезических пунктов и внесло информацию о 33 охранных зонах геодезических пунктов в Единый государственный реестр недвижимости.
Поскольку большая часть геодезического пункта обычно находится под землёй, граждане могут не заметить его или не понять, что это именно он. Поэтому причинами потери или повреждения таких объектов часто становятся обычная хозяйственная деятельность или вандализм.
Для проверки наличия геодезического пункта на вашем участке вы можете запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости через МФЦ или сайт Росреестра или уточнить информацию по кадастровому номеру в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» на сайте Росреестра. Если пункт повреждён или уничтожен, необходимо сообщить об этом в ППК «Роскадастр». Это можно сделать лично, отправить заявление на почту, а также через электронную почту или через специальный раздел на сайте ведомства.
Следует помнить, что закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа для граждан, должностных и юридических лиц за повреждение или уничтожение геодезического пункта.
Читайте также:
В России хотят сделать «музыкальные» дороги
В Подмосковье разрешили не платить за вывоз ТКО с заброшенных участков
В Московской области к земельным услугам были подключены сервисы предварительной проверки
Дайана Хусинова