Жители Подмосковья могут подать заявку на премию «Экология – дело каждого» до 1 мая

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Прием заявок на премию «Экология – дело каждого» продлен до 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Продления заявочной компании на Международную детско-юношескую премию было сделано по просьбам школьников.
Стоит отметить, что подробную информацию о премии и формате его проведения можно найти на официальном сайте проекта.
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«Молодые жители Подмосковья — одни из самых активных участников премии. В минувшем сезоне наш регион оказался в ТОП-10 по числу участников, а Андрей Филимонов из Одинцова завоевал Гран-при. Год от года количество подмосковных участников растет, и продление приема заявок, безусловно, еще больше расширит наше представительство в премии», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева