Жители Подмосковья могут получить услуги ЗАГСа в центрах «Мои Документы»

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Услуги ЗАГСа теперь можно получить в подмосковных центрах «Мои Документы». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В регионе порядка 70 отделений, где жители могут уточнить вопросы, связанные с регистрацией актов гражданского состояния.
Стоит отметить, что найти адреса МФЦ, которые предоставляют такую услугу можно на портале Гоусуслуг.
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«Благодаря тому, что все услуги ЗАГСа теперь можно получить в МФЦ, они стали гораздо доступнее для жителей Московской области. Ведь в центрах можно решить сразу несколько вопросов. В многофункциональных центрах доступны все услуги ЗАГСа, кроме торжественной регистрации брака», – поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
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Мира Полтева