Жители Подмосковья могут принять участие в форуме «Выбирай» в Татарстане

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В Республике Татарстан пройдет форум «Выбирай» для профильного развития молодёжи. Об этом сообщила пресс-служба особой экономической зоны «Алабуга».
Форум проводится с целью внедрения информационных технологий в промышленность, автоматизации
бизнес-процессов и искусственного интеллекта.
Стать участником форума могут стать все желающие в возрасте от 15 до 19 лет со всей России. подать заявку можно до 7 июня на официальном сайте. Сам форум пройдет с с 28 июня по 4 июля 2024 года в городе Елабуга.
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бизнес-процессов и искусственного интеллекта.
«Образовательная программа форума включает акселератор и дни робототехники, беспилотных и спутниковых технологий, искусственного интеллекта и киберфизики, медицинских и химических технологий, проектирования и строительства. Участники, наиболее качественно и интересно выполнившие проекты акселератора и проявившие себя в рамках программы, на закрытии получат приглашения на стажировки», — подчеркнули в пресс-службе.
Стать участником форума могут стать все желающие в возрасте от 15 до 19 лет со всей России. подать заявку можно до 7 июня на официальном сайте. Сам форум пройдет с с 28 июня по 4 июля 2024 года в городе Елабуга.
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Мира Полтева