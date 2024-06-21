Жители Подмосковья могут принять участие в марафоне «Земля спорта»

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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации организует мероприятия Всероссийского марафона «Земля спорта». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства России.
Марафон пройдёт в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Основная цель проекта — вовлечение людей всех возрастов в занятия спортом, поощрять активный и здоровый образ жизни, организация досуг жителей сельских территорий и создание условий для самореализации и развития спортивных направлений.
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«Марафон будет проходить в три этапа: муниципальный, региональный и финальный. Муниципальный и региональный этапы пройдут до 15 августа 2024 года, а финальный — в августе-сентябре 2024 года. Марафон представляет собой фестиваль спорта и здорового образа жизни. Жители сельских агломераций смогут принять участие в соревнованиях по различным видам спорта, включая сдачу нормативов ГТО, силовой экстрим, волейбол, футбол и семейные спортивные мероприятия», — подчеркнули в пресс-службе.
Основная цель проекта — вовлечение людей всех возрастов в занятия спортом, поощрять активный и здоровый образ жизни, организация досуг жителей сельских территорий и создание условий для самореализации и развития спортивных направлений.
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Мира Полтева