Жители Подмосковья могут стать частью национальной премии «Россия – страна возможностей»

Фото: пресс-служба национальной премии «Россия – страна возможностей»
Жителей Московской области приглашают принять участие в национальной премии «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба национальной премии «Россия – страна возможностей».
Стартовал прием заявок на премию, в рамках которой желающие смогут рассказать свою историю. Стать участником можно до 19 января 2024 года включительно.
Стоит отметить, что награждение победителей пройдет на Международной выставке-форуме «Россия».
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«<…> Владимир Путин неоднократно говорил, что главный золотой запас России – это люди. Наша страна всегда была богата талантами. Те, кто создает общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев. <…>Приглашаю всех россиян старше 18 лет регистрироваться на участие в Премии и рассказать о ней друзьям. Мы также очень ждем заявки от жителей новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», - поделился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
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Мира Полтева