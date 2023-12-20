В Подмосковье первые 500 слушателей получили дипломы о переподготовке в сфере туризма

Фото: пресс-служба Минкульта МО
Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства выдал дипломы о профессиональной переподготовке первым 500 слушателям. Центр был создан в августе на базе Российского государственного университета туризма, рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
«Бесплатное обучение предоставили для 500 специалистов. Оно проходило по 10 программам и охватило фактически все сферы туристической деятельности. Уверен, что все участники программы успешно применят полученные профессиональные навыки на практике», – сказал первый замминистра культура и туризма Московской области Алексей Шимко.В списке программ – туроперейтинг и экскурсионное обслуживание, гостиничное хозяйство и ресторанный бизнес, въездной туризм из Китая, промышленный, сельскохозяйственный и патриотический туризм, государственное и муниципальное управление.
«Обучение производилось с сентября по декабрь. Слушатели не только усвоили предлагаемые теоретические знания, но и освоили практические навыки. По итогам курсов они под руководством партнёров программ подготовили собственные проекты», - подчеркнул ректор РГУТИС Александр Федулин.Проект подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства реализован по поручению президента России.
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