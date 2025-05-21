Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Вместе против коррупции!»

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В Генеральной прокуратуре России в текущем году проводится Международный молодёжного конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Он проходит под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Конкурсные работы – антикоррупционные плакаты и видеоролики – принимают на сайте конкурса до 1 октября 2025 года. На том же сайте размещены правила проведения конкурса. Они доступны на всех официальных языках Организации Объединенных Наций», – говорится в сообщении.Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
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