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Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Вместе против коррупции!»

Фото: iStock / Oksana Kalinina

Фото: iStock / Oksana Kalinina

В Генеральной прокуратуре России в текущем году проводится Международный молодёжного конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Он проходит под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Конкурсные работы – антикоррупционные плакаты и видеоролики – принимают на сайте конкурса до 1 октября 2025 года. На том же сайте размещены правила проведения конкурса. Они доступны на всех официальных языках Организации Объединенных Наций», – говорится в сообщении.
Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

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«Это отвратительно»: агроном раскрыл, на что указывают червяки в клубнике
Агроном Хондырев: Червяки в клубнике портят товарный вид, но не саму ягоду
21 мая 2025, 10:43

Фото: iStock/Artico

Наличие различных паразитов в клубнике указывает на то, что её не обрабатывали огромным количеством химии. Об этом рассказал фермер, агроном Вячеслав Хондырев.
По словам специалиста, ягоды, фрукты и овощи регулярно обрабатывают химикатами, чтобы в них не было никаких червячков.

«Если обрабатывают очень хорошо, если химии реально много — никаких червячков не будет. А если червячки есть, то само по себе, конечно, это отвратительно, но, однако же, это говорит о том, что там нет или мало химии», — пояснил Хондырев в беседе с Life.ru.

При этом эксперт уточнил, что, если червячков в клубнике много, то такую ягоду лучше не покупать. В случае обнаружения животных в клубнике уже дома, её стоит просто хорошо промыть под проточной водой.

Хондырев добавил, что червячки портят внешний вид, но не саму клубнику.

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«Финансовые и психологические проблемы»: стало известно, зачем подростки продают невинность
Психолог Ромашина: продажа невинности обусловлена психологическими проблемами
21 мая 2025, 10:27

Фото: iStock/Motortion

Девушки могут решаться на продажу девственности из-за психологических и финансовых проблем. Так считает клинический психолог Ольга Ромашина.
«В большинстве случаев на такой шаг идут из-за отсутствия эмоционального контакта — человек начинает вести беспорядочную половую жизнь или продает невинность, чтобы заглушить свою потребность во внимании», — рассказала Ромашина в беседе с «Постньюс».

При этом клинический психолог и автор Telegram-канала «Психолог пишет» Дарья Яушева уточнила, что девственность чаще всего продают подростки 14-18 лет. Делают они это из-за финансовой нужды. В группе риска обычно оказываются сироты, а также дети из неблагополучных семей.

«Существует еще ряд психологических проблем: ощущение отчуждения, диссоциации с телом, когда человек не чувствует, что его тело принадлежит ему, а значит, можно от него "отделиться" и продать», — пояснила эксперт.

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«Культ спавна»: как шуточный тренд в TikTok стал реальной угрозой для подростков? Насилие над животными и убийства
21 мая 2025, 10:20

Фото: iStock/golubovy

В мае в социальной сети TikTok возник новый тренд, получивший название «культ спавна». Он стартовал с шуток о Roblox, но вскоре трансформировался в истории, связанные с самоповреждением, жертвоприношениями и просмотром жестокого контента. При этом главными участниками виртуальной секты являются подростки. Подробнее о пугающих видео и о том, как защитить ребенка, расскажет «Радио 1».

Что такое «культ спавна» и откуда взялся тренд

«Культ спавна» — это игра, в которой участники имитируют секту и поклоняются «божеству по имени Спавн». Изначально это было просто шуткой, однако сейчас некоторые подростки начали причинять себе боль и вырезать на руках и ногах символы в виде солнца с восемью изогнутыми лучами в знак подчинения «богу Спавна».

На «культ спавна» первой обратила внимание глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она поделилась рассказами школьников, которые выражали обеспокоенность по поводу опасных и пугающих видео в TikTok. Некоторые комментаторы на канале Мизулиной утверждают, что знают подростков, которые под влиянием «культа спавна» занимаются жертвоприношениями, убивая животных в ритуальных целях.

На прошлой неделе Мизулина охарактеризовала этот тренд как «массовый рофл», который вышел из-под контроля и может представлять опасность для молодежи. Она также связала превращение этой странной игры в цифровую секту с действиями ЦИПСО Украины, которые якобы курируют группы участников фандома «культа спавна».

Предполагается, что «культ спавна» возник среди фанатов Roblox — онлайн-платформы для создания персонажей и ролевых игр. Недавно на базе Roblox была запущена игра Forsaken (с англ. «забытый»), где игроки делятся на две группы: убийцы и «выживальщики». Суть игры заключается в том, что первые преследуют вторых с определенной целью.

Каждый персонаж в Forsaken имеет свою историю, или лор. Одним из популярных персонажей является Two Time (с англ. «Два Раза»). Согласно внутренней легенде, описанной на Fandom, Two Time был адептом «культа спавна» — околорелигиозного сообщества, верившего в реинкарнацию и перерождение.
Фото: iStock/ojos de hojalata

Кто такой бог Спавна, которому поклоняются подростки

Термин «спавн» в геймерском контексте обозначает место появления игрока в начале игры и также переводится как «зарождение» или «перерождение». По легенде игры, участники вымышленного культа верили, что смогут получить способность к перерождению, если принесут жертву богу Спавна. Персонаж Two Time совершил ритуальное убийство своего друга Лазура в качестве жертвоприношения. С тех пор, согласно правилам Forsaken, Two Time стал «выживальщиком», который может переродиться, если его поймает убийца. Лазур же стал одним из убийц, за которых могут играть пользователи Forsaken.

Эта сюжетная линия вполне типична для игрового сообщества, однако в этот раз она неожиданно стала основой для жестоких игр и вовлечения подростков в опасные действия.

Жертвоприношения, тату, жестокие видео: почему тренд опасен для детей

Опасность «культа спавна» заключается в том, что подростки начали романтизировать жертвоприношение, совершенное Two Time, и копировать атрибутику «культа спавна». Например, восьмилучевые символы, которые молодые люди рисуют на себе (в основном на тыльной стороне ладони), можно увидеть на толстовке персонажа Two Time в игре Forsaken.

Однако потом от довольно безобидного фандома «культа спавна» откололись подростки, которые стали заявлять о том, что собираются повторить путь Two Time. В Telegram появились небольшие закрытые группы на 400–700 участников с заданиями для тех, кто хочет доказать приверженность «культу спавна».

В группах анонимные администраторы дают участникам «игры» задания, за выполнение которых присваиваются неформальные звания: от «биомусора» до участника, который прошел через «исправление» и встал на «путь к очищению». Задания даются жуткие — например, вырезать на коже псевдонимы кураторов с помощью канцелярского ножа.

Фото: iStock/Hit Stop Media

Пропаганда самоповреждения — не новая история

В 2023 году член Европейского парламента от Дании Кристель Шальдемосе выразила обвинения в адрес социальной сети TikTok, утверждая, что платформа способствует распространению контента, пропагандирующего самоповреждение среди молодежи. В своем обращении к Еврокомиссии она интересуется, насколько такая практика соответствует Закону о цифровых услугах ЕС.

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«Датский совет по цифровой ответственности провел анализ TikTok и контента на этой платформе. Результаты расследования показали, что существует контент, ориентированный на молодежную аудиторию, который демонстрирует и поощряет самоповреждение и подобные действия. Согласно Закону о цифровых услугах [ЕС], платформы обязаны принимать меры для сокращения такого контента, который может считаться незаконным», — указала Шальдемосе в своем обращении к ЕК.

В связи с этим она задала вопросы о том, как ЕК оценивает соответствие данной практики европейскому законодательству.


Что делать, если ребенок попал под влияние «культа спавна»

Если ребенок оказался вовлечен в «культ», родителям рекомендуют начать открытый и доверительный диалог с ним. Обязательно стоит показать ребенка психологу, особенно если наблюдаются случаи самоповреждения. Важно не изолировать его, а предложить альтернативные способы самовыражения и общения.

Квалифицированный психолог сможет оценить, насколько сильно «культ» влияет на ребенка, и разработает подходящую программу помощи, учитывая его поведение.

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Озвучен основной признак того, что человек попал в секту
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Приостановлена работа аэропортов Ярославля и Костромы
Росавиация: приостановлена работа аэропортов Ярославля и Костромы
21 мая 2025, 05:03

Фото: iStock/Chalabala

Для обеспечения безопасности была приостановлена работа аэропортов Ярославля и Костромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна<...>) и Кострома (Сокеркино<...>)», — заявляет Кореняко в своем telegram-канале.

В данных аэропортах временно ограничен прием и выпуск самолетов.

В ночь на 21 мая аэропорты Ярославля и Костромы стали не единственными, где были введены ограничения на полет самолетов. Еще одной воздушной гаванью, где приостановили работу, стал аэропорт Калуги.

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Newsmax: Трамп заработал свыше 300 млн долларов на криптовалюте TRUMP
21 мая 2025, 04:27

Фото: iStock/gopixa

Президент США Дональд Трамп смог заработать свыше 300 миллионов долларов с момента запуска криптовалюты TRUMP. Об этом сообщает телеканал Newsmax. .
В сообщении указывается, что в общем президент и его окружение благодаря криптовалюте разбогатели на 325 миллионов долларов. При этом 900 тысяч от этой суммы Трамп заработал за прошедшие два дня.

Криптовалюта TRUMP была запущена в январе этого года за три дня до инаугурации президента. При этом на официальном сайте указывается, что монета является «единственным официальным мемом Трампа». На утро после запуска стоимость одной монеты выросла более чем на 300 %. К полудню 19 января ее стоимость достигала 75 долларов. На данный момент цена одной монеты TRUMP варьируется в промежутке 12,5-14 долларов.

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