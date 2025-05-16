Запущен курс обучения конкурсного трека «Медиа» проекта «Флагманы образования»

Фото: vk.com/flagman_edu
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» запустила в рамках проекта «Флагманы образования» образовательный курс конкурсного трека «Медиа». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
Цели старта образовательного курса – повышение престижа и популяризация профессии учителя, формирование траектории профессионально-личностного развития педагогов и студентов.
Проект «Флагманы образования» АНО реализует с 2019 года. В 2025-м важными задачами проекта являются формирование лидеров общественного мнения из числа педагогов, а также повышение медиаграмотности студентов и сотрудников сферы образования.
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Проект «Флагманы образования» АНО реализует с 2019 года. В 2025-м важными задачами проекта являются формирование лидеров общественного мнения из числа педагогов, а также повышение медиаграмотности студентов и сотрудников сферы образования.
«АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке АНО «Диалог» в рамках проекта запустили конкурсный трек «Медиа». Для зарегистрированных участников доступен образовательный курс, содержащий вебинары, конспекты, задания и другие форматы работы. Принять участие в конкурсном треке «Медиа» могут студенты, педагоги и административные работники в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики России, а также граждане других государств от 18 лет на момент регистрации», – говорится в сообщении.Подать заявку на участие в конкурсном треке можно до 31 октября этого года на сайте проекта.
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Лора Луганская