Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Московская область попала в пятёрку регионов по числу заявок на Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей» по итогам заявочной кампании.
На участие в новом сезоне свои инициативы отправили более 74 тыс. человек, в том числе 4269 жителей Московской области.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» за более чем 20-летнюю историю сформировал уникальное сообщество из миллиона неравнодушных людей, идеи которых способствуют социально-экономическому развитию регионов и улучшению качества жизни.
Награждение победителей пройдет в рамках Международного дня Петербургского международного экономического форума.
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Конкурс «Моя страна – моя Россия» за более чем 20-летнюю историю сформировал уникальное сообщество из миллиона неравнодушных людей, идеи которых способствуют социально-экономическому развитию регионов и улучшению качества жизни.
«Проект «Моя страна – моя Россия» – живой пример того, как интерес граждан к развитию родных территорий превращается в конкретные инициативы. Уже два десятилетия конкурс способствует сохранению культурно-нравственных ценностей и укреплению патриотизма среди молодёжи. С каждым сезоном растёт его популярность. По данным завершившейся заявочной кампании, в этом году в проекте зарегистрировались более 74 тыс. участников – на 34% больше, чем годом ранее. От Московской области инициативы представили 4269 участников, что на 80% больше, чем в прошлом году», – сказал первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.После завершения заявочной кампании проекты ждёт заочная экспертиза, которая продлится до 26 мая. По итогам экспертизы отберут 300 финалистов. Их ожидает очная презентация проектов перед сообществом федеральных экспертов.
Награждение победителей пройдет в рамках Международного дня Петербургского международного экономического форума.
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Лора Луганская