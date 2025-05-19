Елена Соколова из Балашихи представит Подмосковье на конкурсе «Невская Краса»

Фото: vk.com/sokol.astro
Жительница Балашихи Елена Соколова представит Московскую область в финале Международного инклюзивного конкурса красоты и таланта «Невская Краса 2025». В нём участвуют женщины на инвалидных колясках, сообщили в пресс-службе организации «На коляске без барьеров».
Елене 33 года, она замужем, воспитывает четырёхлетнюю дочь. Имеет два высших образования лингвиста-переводчика, ведёт авторский блог, преподаёт английский язык.
Как отмечают организаторы, проект способствует продвижению позитивного образа женщин с инвалидностью, развитию туризма и укреплению межрегиональных связей.
Юбилейный сезон состоится 9-14 июня в Санкт-Петербурге в период белых ночей. В нём участвуют 36 финалисток из 10 стран.
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«Соколова – ветеран военной службы. Живёт с диагнозом «рассеянный склероз», активно продвигает идеи инклюзии и планирует открыть благотворительный фонд для людей с РС. Лауреат региональных творческих премий. В финале «Невской Красы 2025» представит вокальный номер с участием дочери», – рассказали организаторы конкурса.Конкурс «Невская Краса» проводится с 2016 года, а с 2018-го имеет международный статус. Это первый в России международный инклюзивный фестиваль-конкурс.
Как отмечают организаторы, проект способствует продвижению позитивного образа женщин с инвалидностью, развитию туризма и укреплению межрегиональных связей.
Юбилейный сезон состоится 9-14 июня в Санкт-Петербурге в период белых ночей. В нём участвуют 36 финалисток из 10 стран.
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Лора Луганская