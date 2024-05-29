Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Юный Управдом»

Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev
В Московской области проходит заочный этап конкурса «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Об этом сообщила пресс-служба общественной палаты Российской Федерации.
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и направлен на развитие и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.
Все желающие могут заявку на участие до 4 ноября 2024 года включительно на официальном сайте конкурса «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания».
Читайте также:
Подмосковный проект выиграл конкурс «Россия – футбольная страна»
В России пройдет конкурс волонтерских уборок «Зов природы»
Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
«В конкурсе могут принять участие дети и молодые граждане — 10-13 лет – категория «Домовёнок», 4-17 лет – категория «Юный управдом» и 18-30 лет – категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».Заочный этап конкурса проводится до ноября 2024 года, а финальный этап пройдет в декабре 2024 года в городе Москве», — сообщили в пресс-службе.
Все желающие могут заявку на участие до 4 ноября 2024 года включительно на официальном сайте конкурса «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания».
Читайте также:
Подмосковный проект выиграл конкурс «Россия – футбольная страна»
В России пройдет конкурс волонтерских уборок «Зов природы»
Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
Мира Полтева