Жители Подмосковья могут войти в Молодёжный совет при уполномоченном по правам человека

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
В Московской области продолжают набор в Молодёжный совет при уполномоченном по правам человека в регионе. В совет могут войти молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Требования к кандидатам – социальная активность, гражданская позиция, познания в области прав человека и опыт общественной деятельности.
Подать заявку кандидата в члены Молодёжного общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области можно по ссылке.
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«Хотим объединить как можно больше инициативных ребят из Подмосковья, готовых встать на путь правовой защиты граждан. Уверена, что участие в Молодёжном совете станет для них интересным и полезным опытом», – отметила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
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Лора Луганская