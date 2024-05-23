Жители Подмосковья могут воспользоваться «Народным инспектором» через «Добродел»

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Модуль «Народный инспектор» переехал в портал «Добродел». Лб этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Модуль добавили в последнем обновлении приложения.
«Народный инспектор» также работает, как и до его включения в приложение «Добродел». в рамках модюля жители могут направить жалобы по размещению транспорта на зелёных насаждениях, на детских и контейнерных площадках или сброс мусора из автотранспорта, мусор рядом с контейнерной площадкой, а также незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.
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«Мобильное приложение «Добродел» это не только сообщения по тем или иным вопросам. Это единая точка входа во все цифровые сервисы Подмосковья. Его функционал постоянно дополняется полезными опциями. Теперь в приложении реализован модуль „Народный инспектор“. Чтобы начать им пользоваться, просто необходимо обновить приложение на своем смартфоне до последней версии», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
«Народный инспектор» также работает, как и до его включения в приложение «Добродел». в рамках модюля жители могут направить жалобы по размещению транспорта на зелёных насаждениях, на детских и контейнерных площадках или сброс мусора из автотранспорта, мусор рядом с контейнерной площадкой, а также незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.
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Мира Полтева