На юго-востоке Москвы трое подростков ограбили девушку в её квартире
В Москве возбудили уголовное дело о разбойном нападении на девушку. Подробности сообщает региональный главк СК России.
Вечером 24 сентября трое подростков приехали к дому на Новоостаповской улице. Они уговорили девушку открыть дверь, сказав о бытовой аварии, ворвались в квартиру и, угрожая неизвестным предметом как оружием, потребовали выполнить их указания.
В результате жертва перевела злоумышленникам деньги со своего счёта, а из квартиры они похитили принадлежащие ей вещи. Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей. Фигуранты — трое подростков и 23-летний мужчина, который является знакомым потерпевшей.
Следствие считает его организатором преступления и вменяет ему вовлечение несовершеннолетних в особо тяжкое преступление. Суд заключил мужчину под стражу, трём другим назначил домашний арест. Расследование продолжается.
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