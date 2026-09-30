В Самарской области загорелась кровля пятиэтажки, из здания эвакуировали 70 человек
В Новокуйбышевске загорелся пятиэтажный жилой дом. Жителей эвакуировали, организована работа пункта временного размещения. Об этом сообщают каналы «МЧС Самарской области» и «Прокуратура Самарской области» на платформе MAX.
Пожар начался вечером 30 сентября в доме на улице Молодёжной. Прибывшие огнеборцы установили, что происходит горение квартиры на пятом этаже с выходом на кровлю на площади 1200 квадратных метров. Вскоре пламя перекинулось на иные жилые помещения.
Специалисты борются с масштабным возгоранием уже около часа. На месте работают 82 человека, при этом задействовано 28 единиц техники. По последней информации, сейчас пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.
Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Известно, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 70 человек, включая 12 детей. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура города Новокуйбышевска контролирует соблюдение прав жильцов дома и ход процессуальной проверки.
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