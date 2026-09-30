В Самарской области загорелась кровля пятиэтажки, из здания эвакуировали 70 человек

30 сентября 2026, 23:28

Фото: канал в MAX «МЧС Самарской области»/@id6315800812_gos

В Новокуйбышевске загорелся пятиэтажный жилой дом. Жителей эвакуировали, организована работа пункта временного размещения. Об этом сообщают каналы «МЧС Самарской области» и «Прокуратура Самарской области» на платформе MAX.