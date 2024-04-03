Жители Подмосковья обратились в службу 112 свыше трех миллионов раз

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
3 миллиона вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Операторы Системы-112 помогли свыше трем миллионам людей вызвать экстренные службы и проконсультировать их по различным вопросам.
Стоит отметить, что при обращении в экстренную служба с заявителем общается оператор, который быстро устанавливает суть проблемы и направляет необходимые службы на место вызова.
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«На данный момент Система-112 – это основной канал вызова оперативных служб. Областная служба спасения обеспечивает круглосуточный прием экстренных сообщений об угрозах жизни, здоровью, имуществу граждан, общественному порядку, других происшествиях. По номеру «112» можно звонить в любой опасной ситуации, когда требуется вызов оперативных, аварийных служб или экстренная психологическая помощь», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева