18 ноября 2026, 09:41

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Учитель начальных классов школы № 8 городского округа Балашиха Анастасия Фролова стала участницей региональной программы «Социальная ипотека» и приобрела собственную квартиру в строящемся жилом комплексе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Анастасия работает в сфере образования пятый год. По ее словам, выбор профессии определился еще в детстве. Девочке нравилось общаться с детьми и помогать педагогам. В старших классах она участвовала в школьных днях самоуправления и самостоятельно проводила уроки. Сегодня Фролова преподает в начальных классах. Она признается, что получает удовольствие от работы и не планирует менять направление. Занятия с детьми, подготовка к урокам и участие в жизни школы остаются важной частью ее повседневности.



До участия в программе педагог арендовала жилье. О возможности получить поддержку Анастасия узнала от администрации школы. После этого она собрала необходимые документы и подала заявку на участие в проекте. Новая квартира расположена в жилом комплексе «Героев» в микрорайоне Железнодорожный. Педагог выбрала однокомнатное жилье на этапе строительства. Застройщик рассчитывает завершить работы в конце 2027 года или в начале 2028-го.



Одним из главных преимуществ покупки Фролова назвала близость дома к месту работы. Ей не придется тратить много времени на дорогу, а после переезда появится больше возможностей для профессионального развития.



Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Проект запустили по инициативе губернатора региона. Мера поддержки рассчитана на специалистов, чья работа особенно важна для социальной и экономической сферы. Получить помощь при покупке жилья могут врачи и другие медицинские работники, учителя, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса, а также тренеры. Участникам программы предоставляют возможность приобрести квартиру на льготных условиях.



Перечень профессий и требования к кандидатам размещены на сайте Министерства жилищной политики Московской области. Там же можно узнать порядок подачи документов, требования к стажу и другие условия участия в «Социальной ипотеке».