Жители Подмосковья пожаловались на дороговизну платных трасс

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Высокой стоимость проезда по платным трассам считают 70% опрошенных. Средними цены назвали 25% респондентов, и только 5% сочли стоимость поездки по платной трассе доступной», — говорится в сообщении.Кроме того, в опросе были затронуты темы комфорта и безопасности подмосковных платных дорог. По мнению большинства респондентов, эти трассы нуждаются в доработке: такой вариант ответа выбрали 68% проголосовавших. Комфортными платные дороги назвали 18% респондентов, а 14% ответивших считают эти дороги полностью лишёнными комфорта.
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