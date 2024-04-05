В подтопленном парке-приюте в Клину исключили угрозу для животных

Фото: паблик парка-приюта «Земля прайда» во «ВКонтакте»
Львов из парка-приюта «Земля прайда» в городском округе Клин временно переселили на территорию, не пострадавшую от подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
«В парке содержатся 17 львов, животные живут в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка. Эвакуировать львов не будут, угрозы для них нет. Людям также ничто не угрожает. Уровень воды в парке составляет максимум полметра, подтоплены 4 га», – рассказали ТАСС в главке.Там заверили, что помощь от МЧС России не понадобится. Все работы проводят работники парка.
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